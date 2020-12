Questo spot di Natale sull'importanza di aiutare gli altri vi emozionerà

Lui si chiama Edgar, ed è un anziano con un profondo amore per il pianoforte, e lei Marie, una dolcissima badante che si prende cura di lui. Loro sono i protagonisti di uno spot di Natale davvero emozionante, realizzato dall'azienda Erste Group e diretto da Kyra & Constantin.

È importante aiutare gli altri, i più deboli, i più esposti... soprattutto in un momento delicatissimo come quello che stiamo vivendo. È questo il messaggio che il video vuole veicolare.

Dall'azienda fanno sapere: "La solitudine e l’isolamento sono stati i temi principali di quest’anno pandemico. Purtroppo, è probabile che tutto rimanga così per la maggior parte delle persone anche durante il periodo natalizio, quando di solito abbiamo la possibilità di essere vicini alla nostra famiglia e ai nostri amici. Volevamo mostrare ciò che è possibile quando le persone ci sono l’una per l’altra e quando credono in loro stesse e negli altri, soprattutto in questi tempi".