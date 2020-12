Arriva il Bonus Telefono, per avere uno smartphone in comodato d’uso

Una delle novità più attese inserite nel pacchetto di emendamenti alla Legge di Bilancio è il cosiddetto Bonus Telefono. Tramite questa agevolazione, alla quale si potrà accedere esclusivamente mediante identità digitale SPID, si potrà ricevere uno smartphone in comodato d’uso e un abbonamento annuale con giga.

Qualora la proposta dovesse ricevere il via libera, a beneficiarne saranno i cittadini con un ISEE inferiore a 20.000. A loro spetterebbe in comodato d’uso il “telefono di Stato”, con un abbonamento a due organi di stampa, l’applicazione IO preinstallata e la connessione internet gratuita per un anno. Il privilegio verrebbe concesso a un solo soggetto per ogni nucleo familiare.

All’identità digitale SPID hanno aderito finora poco meno di 15 milioni di italiani. Come noto si tratta del sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti, che si può ottenere tramite Poste Italiane o altri provider abilitati. Tramite l’identità digitale i cittadini possono accedere ai servizi erogati dalle istituzioni. Una volta entrata in vigore la Legge di Bilancio, e approvati gli eventuali emendamenti, ulteriori regole saranno inserite in un decreto del Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.