“Sex and The City”: forse sta per tornare con una nuova serie

Diverse produzioni cinematografiche avevano cominciato a farlo già prima della pandemia: il reboot fa tornare in auge vecchi film e telefilm di successo in chiave moderna. È quello che potrebbe accadere nel futuro prossimo anche a “Sex and The City”.

Non sarebbe la prima volta che si vocifera di un possibile ritorno di questa serie cult, anche se fino ad oggi non c’è mai stato un accordo concreto che desse il via ufficiale al progetto. Almeno fino a pochi giorni fa, quando Page Six - inserto del New York Post - ha riportato che HBO avrebbe progettato il reboot, con la messa in onda dei nuovi episodi proprio sulla piattaforma HBO Max.

Anche per la versione 2021 l’ambientazione rimarrebbe la mitica New York, per la gioia dei fan e di tutti coloro che vorranno appassionarsi alla serie, scoprendola per la prima volta, in una nuova veste. L'unico dubbio, al momento, è sul personaggio di Samantha, interpretata da Kim Cattrall. Qualche tempo fa l’attrice ha dichiarato che per lei SATC era ormai un “capitolo chiuso” per sempre: sarà difficile, dunque, che sarà presente nel reboot, a meno che nel frattempo non abbia cambiato idea. Jessica Parker, Kristin David e Cynthia Nixon, invece, hanno risposto subito di sì alla proposta, dunque Carrie, Charlotte e Miranda ci saranno.