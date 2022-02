Jeff Bezos cerca una cura contro la vecchiaia

Il fondatore di Amazon sa come spendere i suoi soldi in maniera lungimirante. Tra i beneficiari degli investimenti di Jeff Bezos c’è infatti una certa Altos Labs, una startup biotech californiana di cui non si sa molto, tranne che si occupa di un progetto legato alla longevità. La questione è complicata visto che il problema in ballo da risolvere è l’avanzare della vecchiaia; per farlo Bezos avrebbe investito 3 miliardi di dollari, per iniziare. Con parte di questi soldi la startup della Silicon Valley avrebbe attivato una campagna acquisti di rilievo in giro per il mondo per aggiudicarsi scienziati e ricercatori blasonati. Tra gli scienziati che fanno già parte del team c’è Shinya Yamanaka, Premio Nobel per la riprogrammazione e conversione delle cellule mature in quelle staminali. L’idea alla base del progetto è quella di utilizzare la riprogrammazione cellulare per debellare malattie, lesioni mortali, disabilità e fermare il processo d’invecchiamento che contraddistingue la vita umana da sempre.

La startup diventerà uan grossa multinazionale con sedi a San Diego, San Francisco, Cambridge e Giappone. I ricercatori saranno guidati da Juan Carlos Izpisua Belmonte, ex professore del Salk Institute che ha lavorato sulla rigenerazione degli organi; di recente lo studioso ha dichiarato che la vira può essere allungata almeno di cinquant’anni. Accanto a lui ci sarà Wolf Reik, professore onorario a Cambridge che lavora sulla riprogrammazione epigenetica delle cellule. A capo del consiglio di amministrazione non ci sarà Bezos, ma Frances Arnold, vincitore del Premio Nobel per la Chimica 2018 per il suo lavoro sull’evoluzione diretta degli enzimi.

Il finanziamento non sarà interamente dedicato alla ricerca, ma in parte sarà destinato alla produzione diretta di medicinali. Siamo sicuri che la discesa in campo di Bezos in ambito farmaceutico sia, come tutte le sue mosse, una scelta azzeccata e remunerativa.