Basta Smart working! Elon Musk rivuole i manager Tesla in ufficio

Elon Musk la tocca piano e “invita” i manager della sua Tesla a tornare in ufficio regolarmente, ponendo fine all’usanza dello smart working inaugurata dalla pandemia. Per farlo il CEO di Tesla ha inviato una mail piccata ai manager dell’azienda: "Tornate in ufficio o lasciate". Lo smart working "non è più accettabile. Chi vuole lavorare da remoto deve essere in ufficio per un minimo (e intendo un minimo) di 40 ore alla settimana o lasciare Tesla. È meno di quanto chiediamo agli operai degli stabilimenti", scrive Musk in una email riportata da Bloomberg. "L'ufficio deve essere un ufficio Tesla non una filiale non collegata ai propri compiti di lavoro". L’imprenditore tiene uno spiraglio aperto per i casi particolari: "Se ci sono collaboratori straordinari per cui questo non sarà possibile, giudicherò e approverò direttamente io ogni singolo caso”.





Elon to Tesla team: no more remote work pic.twitter.com/aSmZAAOm7G — Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) June 1, 2022

Nessuna conferma ufficiale da Musk, che però ha risposto a un commento su Twitter la sua (in tutti i sensi) piattaforma preferita: "Hey Elon, molte persone stanno parlando della mail, vuoi dire qualcosa a chi pensa che lavorare in ufficio sia un concetto antiquato?”, gli chiedono, e lui ha risposto: "Dovrebbero far finta di lavorare altrove".