California: un passante la spinge e le fa vincere 10 milioni al gratta e vinci

Non poteva chiedere di meglio la signora che lo scorso novembre a Laquedra Edwards, in California ha vinto 10 milioni di dollari in un modo molto buffo. Si trovava al supermercato di fronte a una di quelle macchinette che distribuiscono biglietti della lotteria simili al gratta e vinci, mentre stava per selezionare quello da lei desiderato, uno sconosciuto l’ha spinta facendole premere il tasto sbagliato: "Non si è neanche scusato - ha raccontato poi la donna ai media - e se n'è andato". Poco male, visto che la macchinetta ha sputato fuori un biglietto diverso da quello che voleva, decisamente più costoso, ma anche più remunerativo visto che era un biglietto vincente: quando nervosa per l'accaduto ha grattato il biglietto ha scoperto di avere appena vinto 10 milioni di dollari. 30 dollari di biglietto ben spesi per ricavarne quella vincita!

"All'inizio non ci credevo - ha raccontato la donna - e tornando a casa continuavo a controllare il biglietto, ho anche rischiato l'incidente stradale. Poi mi sono fermata, l'ho guardato ancora e ancora, l'ho fotografato e scansionato subito, ho pensato che non poteva essere vero". Quando si dice "Non tutti i mali vengono per nuocere"...