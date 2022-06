Chirurgia estetica della voce: si può cambiare intonazione con un’operazione (e molta pratica)

Se volete una voce più profonda, il dottor Kursat Yelken fa al caso vostro. Lui è un chirurgo turco, specializzato in interventi di approfondimento vocale da oltre 15 anni. Negli ultimi tempi però, secondo il dott. Yelken, le richieste stanno aumentando. Ad oggi opera da 100 a 150 persone all’anno, da dirigenti che vogliono avere un suono più deciso a persone transgender che vogliono modificare la loro voce in attinenza al loro nuovo genere. Il dott Yelken ha studiato alla Harvard Medical School e può modificare l’intonazione e il tono dei pazienti, dando loro una voce più profonda o più alta, a seconda dei loro desideri. Riguardo ai motivi di approccio alla procedura ha spiegato: “La voce è una parte inseparabile dell’immagine personale di una persona e il fatto di non sentirsi a proprio agio con la voce può influire sulla vita professionale o personale di una persona, oltre che sulla sua sicurezza. Per esempio, le persone che lavorano in posizioni manageriali possono aver bisogno di sembrare più autorevoli, quindi potrebbero voler avere una voce più profonda o più mascolina”. L’intervento coincide nel praticare un’incisione nella parte inferiore del collo, seguita dalla creazione di una “isola di cartilagine” sulla cartilagine tiroidea, che viene anche spinta indietro per rendere la voce più profonda. La cosa più curiosa è che l’intervento viene fatto in anestesia locale, così i pazienti possono decidere in tempo reale che intonazione desiderano. Dopo l’operazione i pazienti avranno la voce un po’ roca mentre il recupero completo avviene dopo 8 mesi: “L’intervento sta diventando ogni giorno più popolare – afferma il medico turco – poiché sempre più persone si rendono conto che è possibile modificare l’intonazione della voce”.