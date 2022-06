Salvano dalla strada un gattino, ma è una lince

Una coppia del Tennessee (certe cose chissà perché accadono sempre negli USA) ha raccolto dal retro della propria quello che sembrava essere un innocente gattino abbandonato, con l’idea di accudirlo temporaneamente, in attesa di darlo in adozione. Peccato che il gattino si è poi scoperto essere una lince selvatica che non sognava una dimora casalinga, ma piuttosto la libertà della natura.

La curiosa storia è stata raccontata dall’associazione “True Rescue”: i volontari sono stati chiamati dalla famiglia e, vedendo le foto dell’animale salvato, hanno subito capito che non si trattava di un comune gattino, così hanno allertato i padroni di casa: “Sapete che si tratta di un bobcat, vero?”. Il bobcat o lince rossa è un mammifero diffuso in nordamerica, simile a un gatto nell’aspetto, ma decisamente più lince nei comportamenti. I volontari si sono affrettati e sono andati a prelevare la lince a casa dei soccorritori per prendersene cura e rimetterla in libertà. "Non ci si annoia mai alla True Rescue", hanno ironizzato i volontari dell'associazione animale.