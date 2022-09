Whatsapp vuole aprirsi allo shopping online: presto la spesa in chat?

Meta è un universo in continua espansione. Attento alle critiche del pubblico (che gli dà da mangiare), ha deciso di offrire attraverso Whatsapp un ulteriore servizio al cliente: la spesa via chat.







L’ispirazione della spesa via chat arriva dalla Cina

L’idea non è così originale, in Cina già succede: attraverso l’app di messaggistica We Chat, da diversi anni è possibile accedere a tutta una serie di servizi. Oltre ad essere una piattaforma per fare shopping, WeChat è una banca, una piattaforma gaming, uno strumento per accedere al bike sharing, pagare le bollette, prenotare visite mediche e chi più ne ha, più ne metta.







Whatsapp parte dall’India per lo shopping via chat



Al momento Whatsapp inizia nel suo piccolo ad aprirsi allo shopping online e lo fa in India. L’app di messaggistica mira a diventare una sorta di marketplace dove le aziende potranno vendere ai clienti i propri prodotti senza la mediazione di altre app.

Whatsapp sarà un enorme marketplace



La spesa online è il primo step. in India, una partnership con JioMart consentirà agli utenti di sfogliare dall'app tutto il catalogo di generi alimentari e fare la spesa direttamente dalla chat. Presto la funzione potrebbe allargarsi all’Europa o agli USA se il test in India andrà a buon fine.



Meta ha annunciato la novità “Whatsapp shopping“ sul suo blog



Sul blog ufficiale di Meta di legge: “L'esperimento JioMart su WhatsApp rivoluzionerà il modo in cui milioni di aziende in tutta l'India si connettono con i propri consumatori, apportando semplicità e convenienza senza precedenti all'esperienza di acquisto. Gli utenti in India possono iniziare a fare acquisti su JioMart tramite WhatsApp semplicemente inviando 'Ciao' al numero dedicato". Una volta che si è aperta la conversazione, sarà sufficiente scorrere gli articoli, aggiungerli al carrello e procedere al pagamento.

Pronti allo shopping compulsivo e istantaneo da chat?