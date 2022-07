Whatsapp: ci si potrà nascondere se si è online

Whatsapp ha una miriade di opzioni per tutelare la nostra privacy. Finora potevamo nascondere l’ultimo accesso, togliere le spunte blu ed eliminare i messaggi anche se già inviati, ma non si poteva sfuggire a un occhio molto attento: fino ad oggi Whatsapp faceva sapere a chi fosse fisso sulla nostra chat se fossimo o meno in linea. Ma a breve mentre si scrive un messaggio, si manda una foto o si registra un vocale, si potrà apparire “Invisibili”. Lo ha annunciato il sito Wabetainfo: basterà cambiare alcune impostazioni per passare alla modalità “nascosta”. La news è stata riportata anche da La Repubblica, ma non si parla di tempistiche. La procedura dovrebbe essere entrare nella Privacy delle Impostazioni., poi su "Chi può vedere le mie informazioni personali" e selezionare la voce "Chi può vedere quando sono online". Così scegliendo l'impostazione più restrittiva che è "Nessuno", quando si sarà connessi su WhatsApp non lo saprà nessuno tranne voi.

Da ormai parrechi mesi Meta e le app che comprende, sono sempre più attenti alla questione "privacy dell'utente", sia per una questione etica che per tutelarsi da eventuali accuse mediatiche e legali.