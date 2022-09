Entro il 2050 il pianeta sarà abitato dallo stesso numero di donne e di uomini

Dalla metà degli anni 60 sul nostro pianeta ci sono più maschi che femmine. Nel 2021, i maschi sono 44 milioni in più delle donne. Ma una previsione, raccontata da un articolo su Focus, dice che nel 2050 sulla Terra ci saranno lo stesso numero di uomini e di donne

La popolazione mondiale è più vecchia e meno fertile

Secondo il Pew Research Center, il centro studi statunitense che tiene traccia dei fenomeni demografici, sociali ed economici, la popolazione mondiale è sempre più vecchia. I motivi sono due: il primo è che viviamo più a lungo, l’altro è che la fertilità è diminuita.

Le femmine sono destinate a diminuire

Al momento del concepimento le probabilità che si sviluppi un maschio o una femmina sono uguali (50 e 50), ma le cose cambiano in gravidanza perché la mortalità dei feti delle femmine durante i 9 mesi è maggiore.

Nei paesi patriarcali si pratica ancora l’aborto selettivo

Un altro motivo per cui ci saranno sempre meno femmine è che in alcuni Paesi molto patriarcali è ancora diffusa la pratica dell’aborto selettivo (abortire in caso di femmina) e dell’infanticidio delle neonate. Nei Paesi molto poveri, poi, le disuguaglianze di genere rendono anche le bambine più vulnerabili, esponendole al rischio di morte, soprattutto per quanto riguarda le giovani donne e le complicazioni legate alla gravidanza.

Tra gli anziani spesso sono più numerose le donne

In età avanzata, le donne sono di più. Le donne, si sa, sono più longeve e molti più uomini che donne sono morti a causa della pandemia di Covid negli ultimi 3 anni. Nel 2021, le donne rappresentavano il 56% della popolazione globale over-65, nel 2050 gli over-65 saranno il 54% del totale della popolazione mondiale.

Gli equilibri numerici tra uomini e donne cambiano da Paese a Paese

Non in tutti i paesi le percentuali tra uomini e donne sono uguali. Ci sono molti fattori che le influenzano, ad esempio le guerre o le migrazioni. Entro il 2050 si ridurrà il numero di Stati in cui la popolazione maschile è predominante: nel 2021 erano 86, nel 2050 saranno 67 e andranno sempre a calare.