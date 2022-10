Oggi è la Giornata Mondiale degli Animali, ma solo di quelli belli?

Il 4 ottobre si celebra in tutto il mondo il World Animal Day: una giornata dedicata a tutti gli animali del mondo, ma spesso si pensa solo a quelli belli!

Come mai la Giornata Mondiale degli Animali è il 4 ottobre?

Il 4 ottobre coincide con il giorno di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e santo protettore degli animali. San Francesco amava e lodava tutti gli animali, considerandoli come fratelli. In tutte le sue opere, oltre che nel famosissimo Cantico delle Creature, sono presenti pesci e uccelli, soprattutto.

Il World Animal Day esiste da quasi un secolo

Il World Animal Day nacque in Europa quasi un secolo fa, quando lo scrittore cinologo tedesco Heinrich Zimmermann organizzò a Berlino la prima Giornata mondiale degli animali, era marzo 1925. Da allora l’evento prese piede ovunque e fu decisa la data del 4 ottobre.

A cosa serve il World Animal Day

La Giornata dedicata agli animali è stata istituita per sensibilizzare al rispetto di tutte le forme di vita animali presenti sulla Terra. Ovviamente si parte dal rispetto per l’ambiente che rappresenta l’habitat di tutti gli animali, esseri umani compresi

Barbascura X a Radio 105 Take Away

Nella puntata di oggi di Take Away è intervenuto Barbascura X, proprio per spiegarci la sua visione di questa ricorrenza “animale”. Chiacchierando con Daniele Battaglia, sul World Animal Day, ha detto: “È una giornata che si porta dietro aspetti positivi e un po’ di ipocrisia”, ha detto lo youtuber riferendosi al fatto che tutti amano cani e gatti carini, ma un po’ meno quegli animaletti meno belli o fastidiosi come vespe e ragni. “Una bella giornata per ricordarci che su questo pianeta non esiste solo l’homo sapiens, ma dobbiamo convivere con un sacco di altri animali e apprezzarli per quello che sono”.

L’appello di Barbascura X: non ammazzate i ragni brutti

“Per molti la giornata degli animali sembra che sia la giornata degli animali belli, ignorando tutti gli altri. Molti animali si estinguono proprio perché sono brutti”, ha spiegato il divulgatore scientifico, facendo riflettere gli ascoltatori su quante zanzare, vespe e ragni ammazziamo ogni giorno. (Sulle zanzare forse siamo tutti d’accordo però).

Barbascura X ha concluso con un appello: “Nella giornata mondiale degli animali, salvate un ragno!”. In Italia i ragni non sono mai velenosi, non uccideteli solo perché sono brutti, se proprio non li volete a casa, accompagnateli alla porta come fate con gli ospiti sgraditi!