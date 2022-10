Cane finge di avere male alla zampa, ma quando capisce che non uscirà guarisce subito

Tutti noi abbiamo mentito almeno una volta nella vita per evitare di fare qualcosa. Un video molto buffo, che sta spopolando in questi giorni su internet, dimostra che anche i cani sanno mentire per ottenere qualcosa.

Il cane che zoppica per non uscire

Su Reddit il padrone di un cane di piccola taglia ha postato il video dell’animale che all’idea di uscire, reagisce fingendo di avere male a una zampina. Quando però il padrone gliela dà vinta e annuncia che in quelle condizioni l’animale non può uscire per la passeggiata, ecco che il cane si riprende miracolosamente, saltellando in giro su tutte le zampe! “Il cane finge di essersi ferito a una zampa ma si riprende quando gli viene detto che non può andare a fare una passeggiata”, spiega il padrone. Il cane, infine, quando viene “scoperto” dal padrone, si arrende all’idea della passeggiata e va anche a prendere il guinzaglio, come suggerito dal padrone. La passeggiata alla fine gli toccherà.

Gli animali domestici sanno recitare e fingere

Non è il primo video che circola sul web con protagonisti animali molto bravi a recitare. “Il mio cane ci ha provato un paio di volte per attirare l’attenzione”, commenta un utente. Un altro gli fa eco: “Avevo un cavallo che faceva così. All’improvviso zoppicava quando vedeva che la sella veniva tolta. Ma quando ha capito che questo significava anche che non poteva andare a correre nell’arena con i suoi amici, è magicamente guarito”. Ma gli animali fingono anche per attirare l’attenzione degli umani che amano: “Anche il mio cane fa così. Quando vuole attenzioni, si muove zoppicando con una zampa in aria. Poi smette quando riceve coccole e amore”, racconta il padrone di un animale particolarmente bisognoso di coccole.