Bookopoly: il Monopoly per i topi da bilbioteca

Un Monopoly intellettuale per amanti della letteratura: ecco cosa si sono inventati in una piccola fabbrica di giochi da tavolo dell’Ohio.

Le regole del gioco da tavolo Bookopoly

In Bookopoly non si pagano pedaggi e affitti, ma si comprano libri per riempire le librerie che popolano il tabellone. Un gioco che ha la cultura come priorità e non i soldi. Le pedine si muovono sul tabellone fatto di caselle con le copertine di libri invece che viali e strade. Non cambia il prezzo dei libri, ma la difficoltà della lettura: i grandi pezzi di letteratura sono i più ambiziosi.

Il funzionamento del gioco per il resto è semplice: si tirano i dadi e si avanza sul tabellone, invece della consueta prigione, bisogna evitare la peggiore delle punizioni: finire a guardare la TV, terribile tortura per i puristi della letteratura!

Un gioco da tavolo che insegna nozioni di letteratura

Sulle carte di possesso dei libri/casella sono presenti curiosità e informazioni sugli autori dei libri in questione; questo rende il gioco non solo divertente, ma anche educativo (e forse un po' più noioso?).

Monopoly: uno dei giochi più copiati e longevi

Il Monopoly è uno dei più classici giochi da tavolo. Fu creato da Elizabeth Magie all'inizio del XX secolo e successivamente una versione differente, fatta da Charles Darrow fu pubblicata dalla Parker Brothers nel 1935. Nel nostro Paese fu pubblicato, a partire dal 1936, col nome “Monopoli” dalla Editrice Giochi. Solo nell'estate del 2009, la distribuzione italiana divenne di proprietà della Hasbro, che preferì ripristinare il nome originale. Il Monopoly è uno dei giochi più di successo e più copiato di sempre. Late For The Sky Production Company, che ha inventato il Bookopoly, ha creato tante altre versioni del gioco da tavolo, tutte acquistabili online: Wineopoly (dedicato agli amanti del vino), Christmasopoly (incentrato sulle festività natalizie) o Dogopoly (dedicato ai cani).

E tu che Monopoly vorresti inventare?