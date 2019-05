Ecco i rischi che si corrono usando lo smartphone prima di dormire

Una ricerca olandese, nata dalla collaborazione tra l'Istituto olandese di neuroscienze di Amsterdam e l'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente, ha dimostrato che utilizzare lo smartphone prima di andare a dormire può avere influenze negative sul sonno. Ma questa tendenza può essere invertita in poco tempo...

Partiamo dagli effetti negativi. Secondo lo studio, utilizzare il cellulare prima di andare a dormire comporterebbe effetti negativi sulla qualità del sonno. I giovani che lo utilizzano per più di 4 ore, infatti, si addormentano in media 30 minuti dopo i coetanei che lo usano per 1 ora. Inoltre nei primi è stata anche riscontrata una presenza di pause più lunghe della fase rem, oltre ad una evidente mancanza di riposo riscontrata durante giorno successivo. La causa è probabilmente da rintracciare nella luce blu del display.

C'è però anche una notizia positiva: ci si può disintossicare facilmente dal cellulare... purché si riduca l'uso del dispositivo, soprattutto di sera!

La ricerca ha incontrato lo scetticismo di alcuni studiosi, secondo i quali questo studio, per essere attendibile, dovrebbe essere ulteriormente approfondito ed esteso ad un numero maggiore di soggetti analizzati.

Nonostante ciò, comunque, la comunità scientifica è generalmente d'accordo sul fatto che tenere il telefono lontano da noi prima di andare a letto sia comunque una buona idea!