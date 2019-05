Dipendenza da videogiochi: dal 2020 sarà ufficialmente una malattia

Se ne parlava già da tempo, ma ora la notizia è ufficiale: a partire dal 2020 la dipendenza da videogiochi ("Gaming Disorder") sarà ufficialmente (e per la prima volta) inserita nell'elenco delle malattie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel corso dell'Assemblea Generale che si è tenuta a Ginevra, infatti, gli stati membri hanno votato per l'aggiornamento dell’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems.

Il nuovo testo, che entrerà in vigore a partire da gennaio 2020, conterrà le definizioni ufficiali per 55.000 malattie e condizioni patologiche, così da uniformare le diagnosi in tutto il mondo.

Ma cosa dice questo testo a proposito del "Gaming Disorder"? La dipendenza da videogiochi viene definita come "una serie di comportamenti persistenti legati al gioco che si manifestano con mancato controllo e attribuzione a questo di priorità rispetto ad altri interessi della vita".

Viene definito "patologico" quando questo comportamento è reiterato per 12 mesi (o anche meno, in caso di sintomi gravi).

Altre novità del nuovo testo sono l'inserimento di un capitolo sulla medicina tradizionale e la riorganizzazione delle malattie sessuali.