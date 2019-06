A Milano birra gratis per chi ricicla la plastica

Una imponente onda ha fatto la sua comparsa in Ripa di Porta Ticinese in zona Navigli, a Milano.

Si tratta di una installazione artistica di grande impatto, interamente realizzata in plastica. A comporla sono, per l'esattezza, 12000 pezzi tra bottiglie e bicchieri di plastica. Oltre 15 metri cubi di materiali ottenuti da attività di recupero e riciclo.

L'onda è un'installazione ideata da Corona per attirare l'attenzione far riflettere sul tema dell'inquinamento da plastica (il collegamento con il mare è chiaro e diretto). L'opera è stata presentata mercoledì con la partecipazione di Jovanotti: sarà visibile a Milano fino al 16 giugno, poi sarà pronta per seguire il cantante in tutte le tappe del "Jova Beach Party".

Ma non è tutto. La grande onda sormonta una "plastic machine", ovvero un raccoglitore di bottiglie di plastica. Basta inserire una bottiglia vuota fino al 9 giugno, per ricevere in cambio un coupon che dà diritto ad una birra Corona gratis da ritirare presso uno dei locali che partecipano all'iniziativa (Elita bar, il Mag Cafè, Sugar e Ugo).

(Credits photo: milano.repubblica.it)