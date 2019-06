Ragno gigante divora un opossum: la foto da brividi diventa virale

La spettacolare (ed inquietante) foto è stata scattata da una coppia della Tasmania in viaggio verso il Mount Field National Park, un parco nazionale che si trova in Tasmania, Australia.

Justine Latton e suo marito si sono imbattuti in una scena difficile da dimenticare: un ragno gigante intento a divorare un intero opossum.

Certo, l'opossum era del tipo pigmeo, quindi più piccolo di quelli che si vedono solitamente, ma si tratta pur sempre di dimensioni notevoli (soprattutto quelle del ragno!).

Justine Latton ha pubblicato l'immagine sulla pagina Facebook "Insetti e ragni della Tasmania". Inutile dire che la foto è diventata virale in pochissimo tempo, con oltre 5mila condivisioni e tantissimi commenti.

Qualcuno ha commentato il lauto pasto del ragno: "Awww. Tutti devono mangiare, ma amico!". Qualche altro ha evidenziato la straordinarietà del momento catturato: "OMG, che occasione! Una foto così si scatta una volta nella vita!". Un altro, invece ha pensato a come sarebbe stato emozionante assistere alla battaglia consumatasi pochi istanti prima tra vittima e carnefice: "Sarebbe stato fantastico vedere dall'inizio la battaglia - sarebbe stato così difficile non intervenire per aiutare il piccolo opossum".

(Credits photo: Facebook/Justine Latton)