Tagliano la coda a uno squalo raro e lo rigettano in mare: il video choc

Ridono e non si rendono conto della gravità della loro azione. Due pescatori islandesi si sono divertiti alle spalle di un povero squalo della Groenlandia, una specie tra le più rare al mondo: gli hanno tagliato la coda con un coltello e poi lo hanno ributtato in mare. Una scena davvero cruenta, che è stata ripresa in un video e condivisa su Facebook. Forse pensavano di scatenare l'ilarità delle persone, e invece ad attenderli solo indignazione. I due - che si chiamerebbero Halldór Gústaf Guðmundsson e Gunnar Þór Óðinsso - sono stati immediatamente licenziati e rischiano una denuncia penale, oltre che il carcere.

Hanno maltrattato un animale indifeso, il loro comportamento non ammette giustificazioni, anche se ora si sono pentiti. Lo squalo della Groenlandia rischia l'estinzione. È il vertebrato più longevo in assoluto: può vivere, infatti, anche 400 anni. È assolutamente innocuo per l'uomo e non si merita di essere maltrattato in questo modo.

Quello che ha fatto arrabbiare ancora di più l'opinione pubblica è stato l'atteggiamento di sfida, soddisfatto ed euforico dei due pescatori. Prendono in giro l'animale agonizzante e gli urlano: "Buona fortuna mentre nuoto, bastardo". Sapendo benissimo che non ce l'avrebbe mai fatta a sopravvivere in queste condizioni.

La ditta per la quale lavoravano ha preso le distanze, e in una nota ha fatto sapere: "È un atto orribile e ingiustificabile, chi lo ha commesso non ha scuse e non merita il lavoro". Anche la PETA ha condannato il loro comportamento.

Ecco il video. Vi sconsigliamo di vederlo se siete facilmente impressionabili.