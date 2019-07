L'incredibile video dell'addestramento di un cane poliziotto

I cani poliziotto vengono addestrati per essere pronti ad affrontare qualsiasi pericolo in qualsiasi situazione. In Moldavia, in particolare, i cani vengono addestrati molto duramente, come dimostra questo video che sta facendo il giro del web.

Il cane in questione si chiama Lucky e nell’esercizio mostrato nel video deve camminare in equilibrio su delle corde bendato. La principale difficoltà ovviamente è riuscire a mantenere l’equilibrio ma a quanto pare il cane ci riesce benissimo, procedendo con cautela, avanzando prima con una zampa, poi con l’altra e così via, piano e con precisione, perché l’animale sa benissimo che un solo errore significa cadere.

Ma questo non è niente in confronto a ciò che fa dopo: il momento più difficile, infatti, è quando Lucky si gira sulle corde per tornare indietro da dove è partito, ovviamente senza mettere le zampe per terra. Incredibilmente, riesce a fare anche questo: la sua concentrazione e la sua abilità sono davvero sorprendenti.

Eppure non bisognerebbe stupirsi, perché questi cani sono addestrati sin da piccoli per poter diventare dei cani poliziotto: alla fine del video, ad esempio, si vede un altro cane, Maverick, un cucciolo al quale viene insegnato a riconoscere alcuni odori, affinché riesca poi a identificare quelli delle droghe. A sole 8 settimane, il piccolo è già in grado di riconoscere l’odore delle sostanze stupefacenti, come si vede chiaramente nel video in cui riesce a identificare più volte e sempre al primo colpo il tubo che contiene l’eroina.