Laura Chiatti pubblica una foto del figlio e conquista tutti

Si chiama Pablo, ha 2 anni ed è il secondogenito della coppia formata da Laura Chiatti e Marco Bocci. L’attrice ha deciso di presentare il suo bimbo ai suoi follower, pubblicando questa foto dolcissima.

Inutile dirlo, questa tenerissima immagine ha conquistato il popolo di Instagram che ha riempito Laura di complimenti: Pablo ha i capelli biondi, gli occhi azzurri ed è bellissimo. Secondo i follower ha preso tutto dalla mamma, alla quale in effetti somiglia molto. In poche ore la foto ha collezionato oltre 92mila like e migliaia di commenti.

Con quel suo visetto angelico, insomma, Pablo ha davvero conquistato tutti. Marco e Laura hanno anche un altro figlio, Enea, il primogenito nato due anni prima del fratellino. In realtà, l’attrice pubblica spesso foto dei suoi bimbi: in questo scatto, ad esempio, Enea e Pablo giocano con il papà Marco Bocci.