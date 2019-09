Willy il Principe di Bel Air: morto l'attore che interpretava il dottor Hoover

Aveva 72 anni ed è morto dopo aver combattuto a lungo contro un mieloma multiplo: la notizia è stata ufficializzata dalla famiglia, con un comunicato a Variety.

Gli appassionati dell'amatissima serie Willy il Principe di Bel Air lo ricorderanno certamente per l'interpretazione del personaggio del dottor Hoover. Wesley aveva recitato in oltre 100 produzioni, tra film e serie tv, accanto ai più grandi attori e personaggi dello spettacolo. Will Smith, Barbra Streisand, Tim Burton: solo per citarne qualcuno.

Wesley non è stato sempre soltanto un attore. Da giovanissimo si era prima arruolato nell'esercito, con cui aveva anche combattuto la guerra del Vietnam. Solo dopo si era dedicato alla carriera cinematografica, conseguendo la laurea in arti visive all’Università di San Diego e accumulando tantissimi successi.

Il suo manager Gerry Pass ha dichiarato: «John Wesley era un dono per il mondo, per la sua gentilezza, la sua grazia, immortalate nei suoi lavori a teatro, in tv e nel cinema. Sono devastato dall’aver perso un caro amico oggi».

(Credits photo: Instagram)