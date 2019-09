La barba è un potente afrodisiaco per le donne: ecco perché

Gli uomini con la barba sono considerati più affascinanti. Negli ultimi anni, infatti, non radersi è diventata una vera e propria moda, che incontra il gusto di tutte le donzelle. A confermarlo anche una ricerca, pubblicata sul Journal of Evolutionary Biology e condotta da Barnaby Dixson della School of Psychology dell’Università del Queensland in Australia. Secondo quanto afferma lo studio, gli uomini con la barba sarebbero partner perfetti. I altre parole: i peli sul viso fungono da potete afrodisiaco e mietono vittime in continuazione.

La ricerca ha analizzato le impressioni di 8.520 donne sui diversi tipi di barba rapportate allo charme dell'uomo. Al campione, poi, è stato chiesto di stilare una classifica di gradimento, in base al desiderio di instaurare un rapporto con le persone in foto. Le risposte hanno mostrato una stretta relazione tra barba e virilità. Quando si parla di amore a lungo termine, un viso incolto può risultare molto attraente, perché di per sé complesso, più interessante e più rassicurante. Ma non finisce qui. Per le relazioni a breve termine, la ricerca ha rivelato che le donne preferiscono uomini rasati, con il viso pulito.

Cosa dire? Donne, se state cercando l'altra metà della mela, quella con cui passare il resto della vita... sinceratevi che non abbia il rasoio in bagno.