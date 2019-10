Offre sesso ai Carabinieri per non farsi sequestrare la macchina

È stata fermata dai Carabinieri per un normale controllo, ma non aveva la patente. Nel senso che non l'aveva mai presa in vita. È così che una 33enne di Cerignola, in provincia di Foggia, ha deciso di offrire il suo corpo alle Forze dell'Ordine pur di non farsi fare una multa salatissima, con relativo sequestro della macchina.

Sì, avete capito bene. È realtà e non un film degli anni '70 con Lino Banfi. Spaventata e un po' preoccupata di quello che le avrebbero potuto fare i Carabinieri, la donna propone una prestazione sessuale dal nulla e cerca così di risolvere la situazione. Gli agenti non hanno accettato e l'offerta della 33enne si è rivelata ancora più grave della mancanza della patente di guida.

Neanche a dirlo, sono scattate le manette e il gip di Tribunale di Foggia ha convalidato prima il fermo per istigazione alla corruzione, per poi disporre la sua liberazione. Corrompere un pubblico ufficiale è una cosa gravissima, e siamo convinti che ora la donna ci penserà due volte prima di offrire il suo corpo per risolvere i problemi.