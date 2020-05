"Aspetta che finisco la call" ...quante volte lo avete detto nelle ultime settimane?

In questi giorni in cui passiamo - per lavoro o per svago - ore e ore in interminabili call audio o video c'è una frase che è diventata un vero e proprio tormentone: “Aspetta che finisco la call”.

Spesso è rivolta proprio ai nostri bambini, quando reclamano attenzione.

Expert da sempre vicine alle esigenze delle persone, anche dei più piccoli, ha avuto l'idea di creare questo divertente video per invitare i genitori a fare call "responsabilmente".

L'originale campagna "sociale" #faicallresponsabilmente ricorda che se è vero che la tecnologia ci sta dando una grande mano, è importante usarla bene e in giusta quantità.

Un messaggio che diffondiamo volentieri!