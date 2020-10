Nuove strade, tutta l’Italia in un caffè. Un viaggio lungo 50 anni firmato Lavazza Qualità Rossa

Sta per iniziare un vero e proprio viaggio attraverso il Paese per raccontare i valori di una nuova Italia. Un viaggio che Lavazza Qualità Rossa ha deciso di intraprendere per festeggiare i suoi 50 anni.

Cinque tappe – Catania, Roma, Bologna, Trieste e Torino – che si trasformano in cinque momenti di incontro, confronto e racconto condiviso con cinque talenti rappresentanti di un’Italia che cambia: Josephine Signorelli in arte Fumetti Brutti, autrice rivelazione del panorama dei fumetti; Phaim Bhuiyan, attore e regista romano; Madame, voce femminile della scena rap italiana; Sara Gama, capitana della Nazionale di Calcio Italiana femminile; Samuel cantante e frontman dei Subsonica.

“Nuove strade, tutta l’Italia in un caffè” è la narrazione di un Paese che sta crescendo, evolvendosi mentre si apre e fa proprie storie di uguaglianza, gender equality, integrazione, un racconto a cui prestano la voce e una guida brillante Antonio Dikele Distefano - scrittore di romanzi e autore di produzioni televisive – e, direttamente da Tutto Esaurito, Ylenia.

Alla conferenza stampa di presentazione del progetto alla quale abbiamo partecipato lunedì Carlo Colpo, Group Marketing Communication Director and Brand Home Director di Lavazza ha raccontato: «Mi piace pensare al caffè come il primo social network della storia: è un abilitatore di conversazioni, di storie, di incontri, un rito denso di significati e per questo sempre attuale…».

La prima tappa del viaggio domenica 4 ottobre a Catania, in Piazza Palestro, dalle 10 alle 18. Qui potrete provare diverse esperience, incontrare Ylenia, Antonio Dikele e alle 15 anche Josephine Signorelli (Fumetti Brutti) e, ovviamente, gustarvi un buon Lavazza Qualità Rossa!

Per chi non potrà raggiungerci a Catania potrà seguire l'evento in live streaming sul sito www.lavazza.it/rossa50.

Le successive tappe - che vi racconteremo anche in onda e sul sito e social di Radio 105 - saranno a Roma (11 ottobre), Bologna (17 ottobre), Trieste (23 ottobre) e Torino (29 ottobre).

Potrete farvi conquistare dal viaggio anche seguendo “Nuove Strade” con la conduzione di Ambra Angiolini su Italia 1 - dal 12 ottobre al 16 ottobre - e su www.lavazza.it/rossa50.

Colonna sonora del viaggio il brano “Nuove Strade” interpretato da Gaia, Madame, Ernia, Rkomi e Samurai Jay. Il pezzo disegna uno spaccato del quotidiano dei ragazzi, i loro dubbi e le domande su un futuro incerto, le loro speranze in un periodo storico complesso. Una dichiarazione d’amore per l’Italia da Lavazza con il caffè più italiano della sua gamma: Qualità Rossa.