«…non riuscivo a trovare delle storie che mi rappresentassero». Ylenia e Antonio Dikele incontrano Fumettibrutti. Oggi alle 18.15 su Italia 1

Si chiama “Tutta l'Italia in un caffè. Un viaggio lungo 50 anni”. I 50 anni sono quelli che quest’anno festeggia Lavazza Qualità Rossa. Il viaggio è quello che sta portando Ylenia e Antonio Dikele, in 5 piazze italiane per incontrare ospiti molto speciali che ci racconteranno le loro esperienza e le loro storie di cambiamento. Un viaggio all’insegna dell’accoglienza, dell’inclusività e del buon caffè!

Da oggi Ambra Angiolini racconterà questo viaggio in Italia nella serie “Nuove Strade, tutta l’italia in un caffè” in onda su Italia 1 alle 18.15 e su www.lavazza.it/rossa50.

Stasera sarà la volta di Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, che con le sue graphic novel parla di argomenti importanti e delicati come adolescenza e sessualità non binaria.

Ylenia e Antonio Dikele sono andati a trovarla a Catania e hanno ascoltato davanti ad un caffè la sua storia fatta di cambiamenti, tenacia e voglia di farsi conoscere facendo ciò in cui crede.

Fumettibrutti ci ha raccontato che «I libri ho cominciato a farli perché non riuscivo a trovare delle storie che mi rappresentassero…»

Non perdete l’intervista completa che Ambra Angiolini presenterà stasera nella prima puntata di “Nuove Strade, tutta l’italia in un caffè” la serie di Lavazza Qualità Rossa che attraversa l’Italia per scoprirla più aperta, inclusiva e impegnata.

Per scoprire tutti i dettagli del viaggio: www.lavazza.it/rossa50.