«Si dice capitana». Ylenia e Antonio Dikele incontrano Sara Gama. Oggi alle 18.15 su Italia 1

Si chiama “Tutta l'Italia in un caffè. Un viaggio lungo 50 anni”. I 50 anni sono quelli che quest’anno festeggia Lavazza Qualità Rossa. Il viaggio è quello che sta portando Ylenia e Antonio Dikele, in 5 piazze italiane per incontrare ospiti molto speciali che ci racconteranno le loro esperienza e le loro storie di cambiamento. Un viaggio all’insegna dell’accoglienza, dell’inclusività e del buon caffè!

Dal 12 Ottobre, Ambra Angiolini racconterà questo viaggio in Italia nella serie “Nuove Strade, tutta l’italia in un caffè” in onda su Italia 1 alle 18.15 e su www.lavazza.it/rossa50.

Stasera sarà la volta di Sara Gama, capitana della Nazionale italiana femminile.

Ylenia e Antonio l’hanno incontrata a Trieste e con lei hanno parlato di tante cose, e anche un po’ di grammatica! Per esempio «Si dice capitana o capitano?». La risposta di Sara è stata immediata e sicura: «Si dice capitana…».

Non perdetevi questo viaggio che ci porta alla scoperta di storie e personaggi che in qualche modo vivono e creano il cambiamento in Italia, proprio come Sara Gama, simbolo della potenza femminile in uno sport ancora troppo sbilanciato al maschile.

