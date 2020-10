Il disco di Madame? “All’inizio volevo chiamarlo DISCO DA ASCOLTARE DOPO LE 8.30 DI SERA…”

“Tu come ti presenteresti… chi è Francesca?”. Così sabato a Bologna è iniziata l’intervista a Madame “una delle rapper più talentuose della scena”, come ricorda Ylenia.

“Sono una persona che può avere 10 o 30 anni, fatalità la media fa 20 anni, più o meno la mia età ho 18 anni… mi presenterei come una persona molto, molto curiosa, con moltissima fame di vivere qualsiasi cosa… fame di conoscere e fare qualcosa tutti i giorni, di emozionarmi… e poi come una che ama un sacco, sia quello che faccio sia il mondo sia le persone che mi piacciono. Mi piace proprio l’amore come mezzo di comunicazione per tutto…”.

Davanti ad un caffè – “il primo social network della storia“ – in compagnia di Ylenia e Antonio Dikele Distefano, Madame ha parlato anche del suo rapporto con il successo, di come ha iniziato, dei karaoke, della scrittura, di cambiamenti, di fiducia, della sua famiglia…

Ha raccontato anche che, se potesse prendere un caffè con un personaggio speciale, in questo momento vorrebbe sedersi di fronte a Justin Bieber per parlare del singolo intitolato "Lonely" - realizzato con Benny Blanco e appena uscito – che l’ha toccata molto.

A parte aspettare l’occasione di prendere un caffè con questa star internazionale “In questo momento cosa sta aspettando Madame?”

“Il disco! Perché nel disco ci sono tantissime tracce. Io non ho mai pubblicato tanto… Come dice anche la mia manager – Paola Zukar - sono più un’artista da disco… i singoli faccio proprio fatica a scriverli, quindi aspetto quello per capire effettivamente cosa ho fatto finora della mia vita…”

Antonio e Ylenia cercano di saperne di più… “Se potessi descrivere il disco che stai creando con una sola parola?”. Madame però non può dire di più, dovrebbero rispondere con il titolo del disco che ovviamente è top secret. Racconta solo che la maggior parte delle tracce è associabile al colore blu e lilla e svela che all’inizio voleva chiamarlo il “DISCO DA ASCOLTARE DOPO LE 8.30 DI SERA”!

In attesa del disco, Madame ha preso parte anche alla colonna sonora del viaggio di Lavazza Qualità Rossa con il brano “Nuove Strade” interpretato insieme a Gaia, Ernia, Rkomi e Samurai Jay.

Il pezzo – composto e scritto a distanza durante il lockdown - disegna uno spaccato del quotidiano dei ragazzi, i loro dubbi e le domande su un futuro incerto, le loro speranze in un periodo storico complesso. Una dichiarazione d’amore per l’Italia di cui Lavazza Qualità Rossa si fa portavoce da sempre.

Sulle note di questa canzone che sta spopolando in radio e su YouTube vi diamo appuntamento alla prossima tappa: venerdì 23 ottobre a Trieste. Oltre a Ylenia e Antonio saranno presenti anche Sara Gama e Ambra Angiolini che ha condotto la serie “Nuove Strade” andata in onda su Italia 1 - dal 12 ottobre al 16 ottobre – ora visibile su www.lavazza.it/rossa50.