“Luce giusta sulle persone giuste” così l’Italia tra 50 anni per Ambra e Sara Gama

Venerdì, nella bellissima piazza Piazza Sant'Antonio Nuovo a Trieste, una nuova tappa del Tour “Nuove Strade” tutta l’Italia in un caffè. Il viaggio lungo 50 anni firmato Lavazza Qualità Rossa.

Con Ylenia e Antonio Dikele due donne specialissime: Ambra – che si è divertita a definirsi fantasista – e Sara Gama - capitana della Juventus e della Nazionale Italiana femminile di calcio - collegata da Torino.

Come sempre davanti ad un caffè – “il primo social network della storia“ – è più facile raccontarsi, cominciando dall’inizio anzi… dagli inizi.

Sara ha svelato che da piccola non ha mai “pensato di diventare una calciatrice”, semplicemente l’ha fatto!

“Ho sempre giocato a pallone, non ho affatto pensato. Da che mi ricordo avevo una palla tra i piedi… ho fatto quello che mi piaceva fare, da sempre e poi nel tempo – non pensando – sono riuscita a costruire insieme alle mie compagne un certo percorso, una dimensione che forse prima non c’era...”

Anche Ambra, alla domanda “cosa sognavi di fare da grande?”, ha spiazzato Antonio e Ylenia.

“Lo volete proprio sapere? L’ostetrica!”. E con la solita autoironia ha aggiunto “Poi ho fatto un balletto di pochi secondi e mi hanno preso per ballare…”.

A 14 anni Ambra ha così dovuto decidere cosa fare da grande mentre la sua carriera già iniziava...

“Sono stati tutti i capitomboli della mia vita che mi hanno fatto capire la strada da prendere… Tutte le volte che mi pareva di cadere… in realtà poi lì ci ho messo radici…”

Ambra e Sara - nel corso dell’intervista andata in onda in diretta streaming su Lavazza.it - hanno anche raccontato del supporto delle loro famiglie, delle difficoltà superate con la passione, del successo, del sacrificio, delle sfide, della curiosità, della responsabilità nei confronti del pubblico, dei prossimi traguardi…

Sara immagina un futuro fuori dal rettangolo di gioco, nell’ambito della politica sportiva e dirigenziale e decisa ha ricordato: “Serve leadership femminile in più…”.

L’intervista in pochi minuti si è trasformata in una chiacchierata tra amici, piena di sorprese, di voglia di confrontarsi, di stupore nello scoprire tanti punti in comune ed una visione comune anche per quello che riguarda il cambiamento.

In questa Italia che sta cambiando, cosa dobbiamo fare per cambiare – e migliorare - ulteriormente?

Per entrambe il cambiamento non è una novità, è qualcosa che è già in atto - e lo dimostrano anche le storie delle persone che si sono raccontate nel progetto "Nuove Strade" – ed è sempre in atto.

Sara ha trovato un’immagine molto chiara per esprimere questa visione: “Bisogna fare spazio alla gente che ha voglia di fare, alla gente che crea NUOVE STRADE per se stesso e per gli altri e bisogna essere aperti di testa per accogliere queste persone, perché ci sono… Ultimamente abbiamo la tendenza a vedere le cose in maniera negativa ma le cose positive ci sono e bisogna puntare i riflettori su quelle cose lì, ecco cosa dobbiamo fare… Condivido quanto ha detto Ambra, chiunque è in una posizione nelle quale può decidere qualcosa deve decidere di dare spazio a questa gente che sta sempre intorno a noi… Non è una cosa di adesso, la gente c’è sempre. Dipende dove punti i riflettori…”

Come vedono Sara e Ambra l’Italia tra 50 anni?

“La vorrei vedere con la luce giusta puntata sulla gente che ha voglia di fare e sulla gente positiva, perché vorrà dire che saremo messi bene…” ha risposto Sara. “Luce giusta sulle persone giuste” ha sintetizzato Ambra.

