Sfigactive | Guarda il secondo episodio della nuova webserie di FitActive con Mitch e Max Pisu

SFIGACTIVE – IL LATO IMPERFETTO DEL FITNESS è un format nato da un’intuizione di Eduardo Montefusco, CEO di FitActive, e perfezionata nella sua prima edizione da Stefano Timolina e Andrea Porcaro. La scrittura e la produzione esecutiva di questa nuova edizione è stata affidata a Mitch e Salvatore Barbato. Al format hanno collaborato Nelson Corallo in qualità di autore, Andrea Piu e Daniele Atlante per la parte tecnica.

Abbiamo chiesto a Mitch di raccontarci questo progetto e format girato nelle settimane in cui le palestre erano ancora aperte:

“I nostri complici sono stati comici, Vip e sportivi famosi… Io li ho guidati da uno stanzino segreto da dove li invitavo a comportarsi in maniera insolita con alcuni ignari frequentatori della palestra… Le richieste andavano da improbabili esercizi ginnici, a tecniche di allenamento non convenzionali fino ad arrivare a comportamenti del tutto folli. I ragazzi e ragazze che si vedranno in ciascun episodio sono stati invitati a frequentare per un giorno (gratuitamente) una palestra FitActive. Ma quello che non sapevano è che sarebbero “allenati” con improbabili e assurdi personaggi…”

Nella prima puntata della webserie, ad interpretare il “personaggio improbabile” che movimenta la giornata di allenamenti in uno dei centri FitActive, il grande MAX PISU!

Scoprite nel video come hanno reagito i frequentatori del centro che ha importunato…

FITACTIVE “FITNESS PER TUTTI”

FitActive, presente sul mercato da poco più di 10 anni, è il primo gruppo del Fitness in Italia, leader per numero di Club aperti. Ognuno degli oltre 60 Club offre una formula di abbonamento con numerosi servizi, accesso illimitato 24h24 7 giorni su 7 ad un prezzo che parte da 19,90€! In più con un solo abbonamento è possibile allenarsi in tutte le palestre attive ed in tutte quelle che apriranno.

FITACTIVE LIVE

FitActive ha lanciato FitActive Live, la pagina Facebook dedicata al fitness per tutti in diretta. Un progetto nato in meno di 24 ore durante il secondo Lockdown e che in sole 3 settimane ha conquistato oltre 17.000 followers!

Ideato e realizzato da Andrea Bossoni, Marcello Hammer Lembo, Fabio Pinna, Bianca Bursi e Davide Madau, FitActive Live nasce dall'esigenza di offrire a tutti i clienti e non, un servizio di allenamento alternativo e completo, da poter attuare comodamente a casa propria, per andare incontro alla situazione di chiusura di tutti i club Fitness in Italia.

La stessa voglia di rimanere in contatto con tutti gli iscritti e con le persone che desiderano allenarsi divertendosi hanno spinto Eduardo Montefusco, il CEO di FitActive a collaborare con Mitch per la realizzazione di Sfigative.

Alla prossima settimana con un nuovo episodio della serie!