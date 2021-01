Prima dell’alba, prima di un nuovo giorno, prima del caffè... prima di tutto, c’è Bosch!

“Prima di tutto c’è Bosch” è la campagna di Bosch, leader europeo nel settore del riscaldamento e climatizzazione.

Il messaggio è chiarissimo: c’è chi inizia a pensare al clima perfetto per casa tua ancora prima di te, per regalarti il risveglio più caloroso di sempre. Bosch è al tuo fianco giorno dopo giorno per darti il massimo del comfort. Prima dell’alba, prima di un nuovo giorno, prima del caffè, prima della scuola, prima di mettersi al lavoro, prima di tutto il resto! C’è Bosch: caldo sempre, semplice sempre...

Per tutte le info sulle soluzioni Bosch:

Sito: www.bosch-thermotechnology.com/it/

Pagina Facebook: @boschclima

Pagina Instagram: @boschclima/