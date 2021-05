La prima settimana di Bryan con Resident Evil Village riassunta in 90 secondi! (no spoiler)

Il 7 maggio, a 25 anni dal primo Resident Evil, è uscito l’ottavo capitolo della saga di videogiochi horror targato Capcom: Resident Evil Village!

Ambientata alcuni anni dopo gli orribili eventi dell'acclamato Resident Evil 7 Biohazard, la storia inizia con Ethan Winters e sua moglie Mia che vivono pacificamente in un nuovo paese, liberi dai loro incubi passati. Proprio mentre stanno costruendo la loro nuova vita insieme, la tragedia li colpisce ancora una volta. Chris Redfield, il leggendario eroe della serie Resident Evil, ricompare nella loro vita e la sconvolge orribilmente. Ethan, devastato, si ritrova in un remoto villaggio popolato da nuovi e vecchi personaggi terrificanti, tra cui Chris Redfield e Lady Dimistrescu, l’imponente signora del castello e… non possiamo dire di più. Lo abbiamo promesso NO SPOILER! La faccia, le parole e il gameplay di Bryan in questo video di 90 secondi che riassume la sua intesa settimana con Resident Evil Village vi diranno molto di più!

