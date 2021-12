L’espresso italiano scende in pista con Lavazza, Ylenia e la musica di Radio 105!

Il vero espresso italiano scende in pista nelle più belle località sciistiche per farti vivere un’esperienza di gusto e musica!

Sono cinque le tappe del tour Lavazza “Vivi la montagna”.

Cinque weekend all’insegna del mondo Lavazza che si svolgeranno in concomitanza con alcune tra le più importanti manifestazioni sportive internazionali, per far conoscere il vero espresso italiano ad un pubblico sempre più variegato e cosmopolita:

18-19 dicembre 2021 – Cervinia in occasione della Coppa del Mondo di SnowboardCross;

in occasione della Coppa del Mondo di SnowboardCross; 22-23 gennaio 2022 – Cortina in occasione della Coppa del Mondo femminile;

in occasione della Coppa del Mondo femminile; 5-6- febbraio 2022 – Madonna di Campiglio in occasione della Burton Mountain Mash;

di Campiglio in occasione della Burton Mountain Mash; 19-20 febbraio 2022 – Sestriere in occasione del Carnevale

in occasione del Carnevale 19-20 marzo 2022 – Bardonecchia in occasione della Coppa Europa Skicross

Dagli studi radio del morning show più ascoltato d’Italia alle piste, Ylenia vivrà in prima persona e racconterà on air e on line tutte le tappe e attività del tour: dal Lavazza Apres-Ski al Lavazza Breakfast.

In questi due appuntamenti verranno proposti i grandi classici e nuove ricettazioni esclusive elaborate per l’occasione dal Training Center Lavazza, per raccontare l’espresso italiano attraverso diverse metodologie di preparazione, dedicate ad ogni momento della giornata.

Il sabato sera sarà un momento unico in cui lasciarsi trasportare dai gusti innovativi dei Coffeetail, iconici cocktail a base di espresso Lavazza, e del ricettato goloso preparato con espresso Lavazza, caramello, panna montata e granella di croccante, per immergersi in una modalità inedita di fare aperitivo ad alta quota.

La domenica mattina invece saranno proposti oltre ai più classici espresso e cappuccino, ricette con foodparing inedito firmato Lavazza.

Le sorprese non finiscono qui!

Il tour Lavazza “Vivi la montagna” offre la possibilità di vincere premi esclusivi attraverso la partecipazione ad un concorso* che sarà attivo per tutta la stagione invernale.

Per partecipare, basterà inquadrare il QR code presente sui materiali di visibilità allestiti nei locali che aderiranno all’iniziativa, registrarsi e rispondere a semplici domande e curiosità sul vero espresso italiano. In caso di vincita, l’utente potrà scegliere tra un voucher valido per un’esperienza da vivere nei luoghi delle tappe del tour o una macchina Lavazza A Modo Mio Jolie.

Le esperienze premium che Lavazza mette in palio – e che saranno provate e raccontate da Ylenia - sono tra le più variegate: sleedog, cena stellata, sauna in rifugio e skipass giornaliero per un divertimento illimitato sugli sci…

Tutti coloro che parteciperanno al concorso durante la tappa del tour, vincitori e non, riceveranno via mail un voucher valido per due espresso omaggio (da utilizzare nei locali aderenti al concorso fino al 20 marzo 2022)

Inoltre, anche durante il tour Lavazza “Vivi la montagna” partecipare alla Collection Piacere Lavazza 2021-22**, accumulare Chicchi e accedere a premi e vantaggi esclusivi sarà facile come sempre: basterà scaricare l’App Piacere Lavazza, inquadrare i QR Code presenti nelle cinque tappe del tour e ottenere subito 5 Chicchi in regalo al giorno!

Vieni a scoprire l’eccellenza del vero espresso italiano e scopri tante sorprese in alta quota! Vivi la Montagna con Lavazza e con noi. La prima data è vicina: sabato 18 e domenica 19 a Cervinia.

Tutte le info su lavazza.it

*Concorso valido dal 18 dicembre 2021 al 20 marzo 2022

Montepremi indicativo 9.000 Euro. Regolamento su espresso.concorsi.lavazza.it

**Operazione a premi valida fino al 31 maggio 2022. Richiesta premi entro il 30 giugno 2022.

Regolamento su Lavazza.it e/o sull’App Piacere Lavazza