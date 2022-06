ACE e Retake arrivano a Milano! Vi aspettiamo il 19 giugno con Ylenia e Pizza per pulire insieme il Parco Vergani

Cosa fate domenica 19 giugno? Noi saremo con ACE – marchio dell’azienda Fater - l’associazione Retake e tantissimi cittadini volontari a pulire il Parco Vergani di Milano!

Un’iniziativa promossa da ACE e Retake che insieme vogliono far risplendere l'Italia intera. Per farlo hanno organizzato il progetto itinerante SCENDIAMO IN PIAZZA, 15 tappe nel corso delle quali scoprire e riportare a nuovo splendore tantissimi luoghi, da nord a sud, da marzo fino a fine 2022.

L’obiettivo è quello di sostenere un movimento spontaneo di cittadini che vogliono riappropriarsi degli spazi urbani per trasformarli in luoghi di incontro e socializzazione più vivibili e accoglienti, prendendosene cura con la stessa attenzione che dedicano alla loro casa.

L'appuntamento di domenica è al Parco Vergani (Area Giochi – Metro Pagano) alle ore 10:00 per dare il via alle attività in programma che termineranno alle ore 13:00.

Tante le attività alle quali si potrà prendere parte c’è quelle della manutenzione dei giochi in legno del parco, la raccolta differenziata dei rifiuti, la pulizia e verniciatura delle panchine e degli altri arredi presenti nel parco.

L’iniziativa sarà anche un momento speciale per sensibilizzare i bambini al tema del riciclo, con le “Olimpiadi di Retake”. I bambini saranno, infatti, impegnati in gare e simulazioni di recupero e separazione dei rifiuti e potranno confrontarsi sulle buone pratiche per prendersi cura dell’ambiente.

Ad accompagnare le attività Ylenia e Pizza e la musica firmata da Radio 105!

Il 19 giugno, ACE e Retake hanno bisogno dell’aiuto di tutti noi! È un appuntamento da non perdere. Per tutti i partecipanti sarà messo a disposizione il materiale necessario per svolgere l’attività e contribuire a rendere ancora più bella la città di Milano.

Vi aspettiamo!

Informazioni e calendario completo delle tappe: ace.it/scendiamoinpiazza

#ScendiamoInPiazza #ACE #Retake #ParcoVergani