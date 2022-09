26 settembre: la "Giornata Europea delle Lingue" in Amazon si celebra così…

Il 26 settembre è stata proclamata la Giornata europea delle lingue dal Consiglio d'Europa, con il patrocinio dell'Unione europea. La ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare l’apprendimento delle lingue straniere e richiamare l’attenzione sulla ricca diversità linguistica e culturale.

Come si celebra una simile ricorrenza?

Se lo sono chiesti anche in Amazon che, solo qui in Italia, ha oltre 14.000 dipendenti che ricoprono oltre 400 tipologie di ruoli differenti, tutti all’interno della stessa azienda: dagli uffici Corporate italiani a Milano ai Centri di Sviluppo a Torino e Asti, dai Data Center in Lombardia, al Servizio Clienti a Cagliari, fino ai centri logistici con tutte le linee di business dedicate al solo settore della logistica presenti in tutto il Paese.

In Amazon, diversità è ricchezza in tutte le sue forme. Tra i dipendenti di Amazon in Italia sono rappresentate oltre 100 nazionalità!

Cinese, arabo, ucraino, italiano, francese, hindi, spagnolo, kikuyu, inglese: sono solo alcune delle lingue parlate dai dipendenti... La diversità linguistica per Amazon rappresenta una grande opportunità per promuovere lo scambio tra culture, garantire l’integrazione sociale e preservare identità e tradizioni differenti.

E allora quale miglior modo per celebrare questa giornata se non con un video che insieme ai dipendenti Amazon ci fa fare un giro intorno al mondo tra i tanti linguaggi presenti in azienda?

Info su: www.aboutamazon.it/giornatalingue2022