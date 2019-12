Raf e D'Art a 105 Friends: "Cantare insieme è un sogno che si realizza"

Raf e D'Art sono stati ospiti di Tony e Ross a 105 Friends!

I due, padre e figlio, hanno collaborato per la prima volta: "Si realizza un sogno, non pensavo di arrivare a realizzare un progetto con mio figlio. Lo sognavo da prima di avere figli" e il figlio ha aggiunto: "È un sono anche per me"

Raf ha raccontato che il figlio si è avvicinato alla musica da giovanissimo: "Io gli ho lasciato la libertà. All'inizio suonava la chitarra, poi ha lasciato. Qualche anno dopo mi faceva sentire delle produzioni, ma non mi piacevano e pensavo non fosse portato" e D'Art ha espresso la sua opinione:"Si diventa ricchi in altri modi, attraverso i social, ora è diverso."

Com'è nata Samurai, la loro prima canzone insieme? "Lui ha dei brani che mi ha fatto ascoltare, se prima lo dissuadevo, poi mi ha convinto: scrive bene, è convincente. Ovviamente è un genere diverso dal mio. Mentre pensavamo a questa canzone, è arrivata la proposta del progetto e quindi tornava tutto, si incastrava benissimo."

Guarda il video per ascoltare cosa hanno raccontato Raf e D'Art ai microfoni di 105 Friends.