Vincenzo Salemme a 105 Mi Casa per presentare lo spettacolo "Con tutto il cuore"

Vincenzo Salemme è stato ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

L'attore ha presentato lo spettacolo "Con tutto il cuore", una commedia nel "senso scolastico della parola". Il protagonista è Ottavio Camaldoli, un insegnate di lettere antiche che subisce un trapianto di cuore. L'uomo non sa che l'organo trapianto era di un malvivente morto ucciso, Antonio Carannante.

Il delinquente aveva chiesto alla madre che il suo cuore continuasse a battere in modo che chi lo avrebbe ricevuto, avrebbe potuto vendicarlo. La missione, dunque, toccherebbe proprio ad Ottavio, che non vuole diventare un assassino. Quello che non sa, è che la signora Carmela, la mamma di Antonio, è pronta a tutto!

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Vincenzo Salemme ai microfoni di 105 Friends.