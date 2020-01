Paola Cortellesi a 105 Friends per presentare il film Figli

Paola Cortellesi è stata ospite di Tony e Ross a 105 Friends per parlare del film, "Figli", di cui l'attrice è uno dei protagonisti.

Di cosa parla Figli? "Siamo genitori, io e Valerio Mastrandrea siamo una coppia che ha già una bambina di 7 anni e arriva il secondo figlio. È un film che parla d'amore, di coppie, della difficoltà di mantenere il rapporto tra genitori. Con la prima si riesce ad avere un po' di vita sociale, è il nuovo bebè che è difficile da gestire e accettare per la bambina che già c'è."

Figli quindi è un film che parla di famiglia, che fa anche ridere:"È un inno all'amore, nonostante sia pieno di liti, di gente che si getta dalla finestra. È una tragi-commedia, è un film divertente scritto da Mattia Torre che rispetta la sua idea di umorismo: guardare la realtà da un punto di vista a volte surreale."

Come vive Paola l'imminenza dell'uscita del film? "Abbiamo finito di girare a fine ottobre, quindi è stato montato in velocità. Non sei mai preparato, perché non puoi prevedere la reazione e ti interessa. Io mi nascondo nelle sale per vedere le reazioni del pubblico."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Paola Cortellesi ai microfoni di 105 Friends!