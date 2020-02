L'anteprima di Francesco Gabbani a 105 Friends!

Francesco Gabbani è stato ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

Il cantante è in giro per l'Italia per gli instore di Viceversa ed è stato anche nella sua città, Carrara: "È andata benissimo, voglio troppo bene ai miei concittadini e loro hanno dimostrato di volerne a me. Quindi è venuta tutta la città, è stato il firmacopie più lungo di sempre. Sette ore in piazza, ma è stato bellissimo."

