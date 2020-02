Elodie a 105 Friends: l'anteprima dell'intervista!

Elodie è stata ospite di Tony e Ross a 105 Friends!

La cantante ha raccontato come ha vissuto l'esperienza a Sanremo 2020, com'è nata l'idea di chiamare l'album "This is Elodie" e anche dell'amore con Marracash.

Vuoi vedere l'intervista integrale? La trovi a questo link, sul nostro canale Youtube!