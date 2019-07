Liam Gallagher a 105 Friends: "Le canzoni di Why me? Why not sono più concrete"

Liam Gallagher è stato intervistato da Tony e Ross a 105 Friends!

A settembre uscirà il suo nuovo album, Why me? Why not. Ecco cosa ha raccontato il cantante: "Questo album sarà molto più bello del precedente. Le canzoni sono migliori, sono più definite e concrete. Quello di prima era bello, questo di più. Se la gente è d'accordo posso farne uno ancora più bello."

Liam ha parlato del suo amore per la musica rock: "Per me il rock è la musica, mi piace il reggae, ma non lo voglio fare. Per me la musica è con le chitarre e si va in questa direzione." e poi ha aggiunto: "Io sono la voce degli Oasis, quindi è normale che la mia musica vada in quella direzione. Lascio la musica reggae ai "reggaettari", io faccio rock'n'roll."

Il cantante ha spiegato quale è uno dei messaggi della sua musica: "Non mi piace che questa generazione stia sempre con la testa sul telefono e poi si lamentano. Se vi lamentate, alzatevi e fate qualcosa della vostra vita. Io ho un telefono, lo uso per fare qualche foto, poi come telefono e basta."

