Roberto Lipari a 105 Friends per presentare il film Tuttapposto!

Roberto Lipari è stato ospite di Tony e Ross a 105 Friends per presentare il film Tuttapposto, in uscita nelle sale il 3 ottobre.

Roberto non è solo il protagonista di Tuttapposto, ma anche sceneggiatore e ideatore del film, collegato a un'app e a un tour: "Siccome sono pigro ho detto che se facevo una cosa, ne dovevo fare tre. Il film, Tuttapposto, è il filo conduttore di tutto: c'è un'app che funziona come Tripadvisor, dove però si votano i professori" e poi ha aggiunto: "Succede che i prof sono costretti a comportarsi bene per ricevere dei buoni voti. Questo metodo serve per sconfiggere i raccomandati."

"Io subisco il mondo, cerco di sconfiggere l'italiano medio negativo. Inoltre, cosa rivoluzionaria, ho fatto girare una cosa in Sicilia a Luca Zingaretti" ha raccontato ironicamente Roberto Lipari, spiegando che l'attore interpreta il rettore dell'università, nonché padre dello stesso Roberto.

Lipari girerà, inoltre, l'Italia per presentare agli studenti l'applicazione dove potranno valutare i professori: "Partirà un tour nelle università italiane, dove promuoveremo l'app. Non serve metterci la faccia. Partiamo da Milano alla Statale, passando per il Politecnico di Torino, la Sapienza di Roma, Palermo e Catania."

Guarda il video per ascoltare cosa ha raccontato Roberto Lipari a 105 Friends!