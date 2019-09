OneRepublic a 105 Friends: "Fa piacere scrivere canzoni per chi ci definisce i loro idoli"

I OneRepublic sono stati ospiti di Tony e Ross a 105 Friends!

La band ha iniziato ad avere successo grazie al brano Apologize. Come è stato per loro l'inizio del successo? "Due di noi si sono incontrati a scuola, al liceo. Nel 2002, quando è uscita Apologize e ha avuto successo è stato molto strano, perché eravamo già stati rifiutati da una casa discografica. Nessuno se lo aspettava, siamo passati da stare in giro per Los Angeles a prendere molti aerei per girare il mondo."

I OneRepublic hanno scritto molti brani per altri artisti, ma ce n'è solo una che rimpiangono di non aver inciso: "La maggior parte delle canzoni scritte per altri sono inizialmente cantate da me, nel demo, quindi potrei tenermele. L'unica canzone che mi sarebbe piaciuto tenere, ad ora, è XO di Beyoncé. Ho fatto una versione iniziale che sembra veramente una canzone adatta ai OneRepublic."

Com'è essere così popolari da ben 10 anni? "Se sei nel mondo della musica, la vita media di una band è breve, sui 5 anni. Sei fortunato se resti popolare per 10 anni, è come se fossero 50. Ci sono artisti giovani che dicono di essere cresciuti con noi e mi sembra strano perché sono passati 10 anni, poi mi rendo conto che loro erano molto piccoli. Fa piacere scrivere canzoni per chi ci definisce i loro idoli."

