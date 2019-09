Valentina Vignali a 105 Friends per presentare il libro "Forti come noi"

Valentina Vignali è stata ospite di Tony e Ross a 105 Friends per presentare il suo libro, "Forti come noi".

Valentina non è solo una cestista, ma anche modella e influencer. Ecco cosa ci ha raccontato: "In Italia la pallacanestro non è considerata bene, sopratutto quella femminile. Non ci sono investimenti, quindi non si può vivere solo di pallacanestro. Sono sincera, tutte le ragazze che ho conosciuto, anche in Serie A, devono fare un doppio lavoro" "Ci rode, già i maschi che giocano a basket hanno degli stipendi diversi, noi ragazze ci alleniamo come professioniste e non guadagniamo niente."

Il suo libro si chiama "Forti come noi" e uscirà il 24 settembre: "Racconto degli episodi della mia vita che le persone non conoscono: chi mi segue sarà felice di scoprire cose sulla mia famiglia, marachelle fatta a scuola..."

Com'è nata l'idea di scrivere un libro? "Mi è stata fatta una proposta e ho accettato perché è un modo bello di raccontare che non ho raccontato sui social. Ci sono aneddoti della mia famiglia, di mio fratello, di mia nonna. Ci sono anche delle cose tristi: la mia battaglia contro il cancro, come l'ho scoperto, la lotta e come l'ho sconfitto."

