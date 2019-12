Grido e Il Cile a 105 Mi Casa: "Le cose preziose si raggiungono scavando nel fango"

Grido e Il Cile sono stati ospiti di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Per prepararsi al suo nuovo album, Diamanti e fango, ha fatto delle esperienze che gli sono servite molto: "Ho voluto conoscere più a fondo delle realtà per raccontarle agli altri. Parlo di persone che, quotidianamente, fanno qualcosa di buono: sono stato in una comunità d'accoglienza per ragazzi in difficoltà, a Scampia... Si parla troppo poco di queste cose, si dice che la società fa schifo e, invece, basta guardarsi intorno ed è pieno di gente che fa qualcosa di buono perché si sente in dovere."

Sfoglia la gallery per guardare le foto di Grido e Il Cile a 105 Mi Casa.