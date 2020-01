Margherita, la mamma di Nadia Toffa a 105 Mi Casa per presentare il libro “Non fate i bravi”

Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa è stata ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

“Non fate i bravi”, il libro di Nadia, è stato scritto “nel periodo del silenzio”, ecco cos’è per Margherita: “Secondo lei il silenzio era il non uscire più con gli amici, il ritirarsi in se stessa per pensare. Le cure le avevano debilitata, era stanca e diceva che aveva bisogno di tutte le sue forze per combattere. Diceva che doveva stare tranquilla” e poi ha aggiunto: “Invece di notte restava sveglia per scrivere.”

Come sono stati scelti i racconti da inserire nel libro? “Ne abbiamo parlato con Lorenzo Fazio, amico di Nadia, ne abbiamo discusso insieme. Il contratto lo aveva firmato lei, ma io e Lorenzo ci siamo fidati l’uno dell’altro e abbiamo scelto. Ce ne sono altri, magari faremo un altro libro.”

Tempo fa, una maglia di Nadia era stata venduta per beneficienza, riscuotendo un gran successo. Dunque, la signora Margherita ha avuto un’idea: “C’era un quadro, il primo che aveva dipinto, sempre nel periodo del silenzio. Ho pensato di fare un’altra maglietta e di raccogliere fondi. Abbiamo provato a stamparla, è venuta bene. L’abbiamo messa sul sito della fondazione di Nadia Toffa e sta già andando bene.”

Guarda il video per ascoltare le parole di Margherita Rebuffoni ai microfoni di 105 Mi Casa!