L'anteprima di Gianluca Grignani a 105 Mi Casa

Gianluca Grignani è stato intervistato da Max Brigante!

L'ultimo singolo di Gianluca si chiama Tu che ne sai di me. Ma quante altre canzoni ha scritto in questo periodo? "Ti ho detto 65 e sono stato basso. Credo di aver scritto un album in una mattinata. Di questi 65 ne usciranno alcuni in tre dischi, Verde Smeraldo 1,2,3 ed è un concept. Il nuovo singolo è il primo che ho scritto. È un concept che spiegherò, probabilmente il disco uscirà tra settembre e novembre con l'uscita del terzo singolo. Sono stati due anni prolifici."

