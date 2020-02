L'anteprima di Massimo Ghini, Fausto Brizzi e Christian De Sica a 105 Mi Casa

Fausto Brizzi, Massimo Ghini e Christian De Sica sono stati ospiti di Max Brigante a 105 Mi Casa per presentare il film "La mia banda suona il pop".

Il regista ha raccontato un po' la trama del film, che ha come protagonisti la band "Popcorn": "La band è famosa negli Ottanta, si scioglie nell'84. Hanno vinto due sanremo, fatto alcuni dischi per l'estate. Abbiamo inventato una discografia inesistente, un LP che non c'era e una storia, ma anche i litigi per cui si sono sciolti. Se non litigassero non potrebbero fare la reunion."

