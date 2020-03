Fasma a 105 Mi Casa: l'anteprima del video

Fasma è stato ospite di Max Brigante a 105 Mi Casa!

Il rapper ha raccontato la sua esperienza a Sanremo 2020, nella sezione Giovani, con "Per sentirmi vivo". Fasma non ha vinto la competizione, ma il pubblico ha ben accolto la sua musica. Il rapper ha parlato anche del futuro della sua carriera: ad oggi è in giro per l'Italia con diversi instore e, a breve, farà qualche data.

Vuoi vedere l'intervista integrale di Fasma? La trovi su Youtube, a questo link.